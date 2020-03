China retira las acreditaciones a periodistas de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades chinas revocan las acreditaciones a varios periodistas estadounidenses de los periódicos The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post, en respuesta a la reducción del número de periodistas chinos en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses impusieron el 2 de marzo límites a la cantidad de ciudadanos chinos a los que se les permite trabajar en cinco medios estatales de ese país asiático con sede en EEUU.

En febrero, EEUU designó como misiones extranjeras a la Agencia de Noticias Xinhua; China Global Television Network, que se incluye en China Central Television, CCTV; Radio Internacional de China; Corporación de distribución diaria de China; y Hai Tian Development USA.

"China exige que los periodistas de nacionalidad estadounidense —que trabajan para The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post y cuyos carnés de prensa expiran a finales de 2020— notifiquen al Departamento de Información del Ministerio de Asuntos Exteriores durante 14 días a partir de hoy y devuelvan sus tarjetas de prensa dentro de 10 días", dice un comunicado publicado en el sitio web de la Cancillería china.

Además, Pekín pide a las filiales de Voice of America, The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y Time en China presentar por escrito una información sobre sus empleados, operaciones financieras y bienes inmuebles.

"Las medidas mencionadas son absolutamente necesarias y China se ve obligada a tomarlas en respuesta a una opresión infundada que sufren los medios chinos en EEUU", señala la nota ministerial.