Nepal invita a militares rusos a escalar el Everest

"El Ministerio de Defensa de Nepal invitó a los militares rusos a escalar el Everest, estamos esperando la respuesta del Ejército ruso a esta invitación enviada hace un mes, que simboliza la amistad", dijo.

Agregó que la escalada podría efectuarse en mayo y también señaló que la temporada más propicia para hacerlo dura desde finales de abril hasta finales de mayo, otros meses son menos confortables.

"Hemos invitado también a los militares de India, China y EEUU,, además gratuita, nuestro Ejército asumirá todos los gastos", comunicó y detalló que la subida de un equipo de hasta 25 personas cuesta más de 50.000 dólares.

Según Ghimire, tal expedición suele llevar un mes, como término medio.

"No es una tarea nada fácil, no se puede ir corriendo, solo subir lentamente unos 200, 300 o 500 metros al día y después descansar. Si sopla un viento fuerte, no se puede caminar, solo ponerse a esperar a que termine", explicó.

A juicio del embajador, la mayor parte de los invitados aceptará participar.

"Si los militares rusos suben a la cima del Everest y dicen: Miren, qué hermoso es Nepal, será magnífico y servirá de inspiración para otras personas", añadió.

El Everest, situado en la cordillera del Himalaya, es el monte más alto del planeta, su cima se encuentra a 8.848 metros sobre el nivel del mar.