China dicta condenas severas contra nueve traficantes de fentanilo a EEUU

Un alto funcionario de la Comisión Nacional de Control de Narcóticos, Yu Haibin, manifestó en rueda de prensa que las sentencias emitidas por un tribunal de Xingtai —resultado de una investigación conjunta con la Policía estadounidense— evidencian que el Gobierno de China muestra tolerancia cero hacia los delitos de drogas y mantiene la determinación de castigar severamente el tráfico de sustancias similares al fentanilo.

© AP Photo / U.S. Customs and Border Protection via AP