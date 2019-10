Google retira de la Play Store el juego sobre las protestas en Hong Kong

Google "tiene la tradicional política de prohibir a los desarrolladores aprovechar eventos sensibles como conflictos o tragedias para hacer dinero con un juego", dice el comunicado de la compañía, citado por la cadena CNN.

Según el medio, el juego se llama 'The Revolution of Our Times' (La revolución de nuestros tiempos) y los usuarios podían comprar equipos de protección y armas como manifestantes.

El 10 de octubre se informó que la compañía estadounidense Apple retiró de su servicio de búsqueda y descarga App Store una aplicación que se había hecho popular entre los manifestantes en Hong Kong, por mostrarle la ubicación de las fuerzas policiales.

Según los desarrolladores de la aplicación HKMap.live, Apple decidió eliminarla al enterarse de que servía para "atacar y emboscar a la policía, amenazar la seguridad pública y era utilizada para delinquir en áreas donde sabían que no estaban las fuerzas del orden".

Desde junio pasado, Hong Kong vive una oleada de protestas cuyo detonante fue un proyecto de ley que permitía la entrega de prófugos de la justicia a Taiwán, Macao y China continental.

El Gobierno hongkonés accedió a retirar a principios de septiembre el, pero rechazó otras demandas de las calles, entre ellas amnistiar a activistas detenidos, iniciar una investigación independiente de los supuestos excesos policiales y relanzar las reformas políticas en esta región administrativa especial.

Las protestas en Hong Kong continúan y los manifestantes, que exigen el cumplimiento de todas sus reivindicaciones, mantienen sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Unos 2.300 hongkoneses fueron detenidos por la policía en cuatro meses de movilizaciones contra el Gobierno.