Pakistán ya no aspira a un diálogo con la India

NUEVA DELHI (Sputnik) — Pakistán agotó todos los esfuerzos para un diálogo con la India, que acusa a Islamabad de apoyar a los terroristas en Cachemira, y ya no quiere entablarlo, declaró el primer ministro paquistaní, Imran Khan.

"No tiene sentido hablar con ellos. Ya dije todo lo que pude. Desafortunadamente, mirando atrás, pienso que ellos percibieron como apaciguamiento todos mis intentos de hacer algo para la paz y el diálogo", dijo Khan al periódico The New York Times.

Según el primer ministro, Pakistán "no puede hacer nada más".

En, el único estado indio en el que los musulmanes representan mayoría, operan grupos separatistas que abogan por la independencia o la unión con Pakistán.

Nueva Delhi acusa a Islamabad de patrocinar estas milicias, particularmente al grupo Jaish-e-Mohammed (JeM, designado terrorista por varios países), pero los pakistaníes niegan su implicación en los ataques.

Los Ejércitos de la India y Pakistán en Cachemira están separados por una frontera militar, la llamada Línea de Control, que carece de reconocimiento internacional y en la que se registran frecuentes incidentes.