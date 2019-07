La India ha tardado apenas cuatro años en duplicar su población de tigres

"Hoy podemos decir con orgullo que la India, con alrededor de 3.000 tigres, es uno de los hábitats mayores y más seguros", subrayó Modi, citado por el diario The Times of India, durante la presentación del informe All India Tiger Estimation Report 2018.

Según este documento,de 1.400 en el año 2014 a 2.967 en 2018

Modi resaltó especialmente que el objetivo se alcanzó cuatro años antes de la fecha marcada en la cumbre de San Petersburgo.

El Día Mundial del Tigre, que se celebra el 29 de julio, fue establecido durante la Cumbre del Tigre que tuvo lugar en la ciudad rusa de San Petersburgo en 2010.