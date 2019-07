China crea tecnología furtiva avanzada para 'engañar' a cualquier radar

El profesor Luo Xiangang y sus colegas del Instituto de Óptica y Electrónica de la Academia de Ciencias de China en Chengdu aseguran haber creado un modelo matemático que describe el comportamiento de las ondas electromagnéticas cuando están en contacto con una superficie metálica manchada con patrones microscópicos.

Este modelo les ayudó a desarrollar una membrana, también conocida como meta superficie, que es capaz de absorber las ondas de radar en "el espectro más amplio que se haya informado".

Durante la prueba, la nueva tecnología permitió a los investigadores cortar una señal de radar reflejada que se midió entre 10 y 30 dB en un rango de frecuencia de 0,3 a 40 gigahercios.

"Este rango de detección es increíble. Nunca he escuchado de alguien que se acerque a esta actuación. En la actualidad, la tecnología de absorción con un rango efectivo de entre 4 y 18 GHz se considera muy, muy buena", subraya un técnico no identificado de la Universidad de Fudan en Shanghái, que no participó en la investigación, citado por el medio de Honkong.

Afirmó que cualquier avión de combate o buque de guerra equipado con esta tecnología puede "engañar" a todos los sistemas de radar militares actualmente en funcionamiento.

Una novedosa membrana absorbe las ondas de radar.