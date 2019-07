El portavoz de Duterte, a favor de romper las relaciones entre Filipinas e Islandia

"Por supuesto, cuando un país expresa una postura que puede violar nuestra soberanía, deberíamos romper nuestra relación con ellos", declaró este 15 de julio Panelo, citado por el canal ABS-CBN News.

Al mismo tiempo, el portavoz reconoció los vínculos entre Manila y Reikiavik son prácticamente inexistentes.

"¿Cuál es nuestra relación con Islandia en primer lugar? Casi no tenemos ninguna ... Ni siquiera tenemos una embajada allí, tampoco ellos están aquí", dijo.

La decisión final sobre el asunto, según Panelo, dependerá del presidente Rodrigo Duterte.

Para el mandatario filipino, entretanto, los islandeses no entienden nada que no sea hielo.

"¿Cuál es el problema de Islandia? No hay nada más que hielo. Ese es su problema, tienen demasiado hielo y no hay días ni noches marcadas allí ... Eso explica que no haya delincuencia ni policías, lo único que saben es comer hielo", afirmó Duterte el 12 de julio.

El presidente hizo este comentario al día siguiente de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobara por 18 votos a favor y 14 en contra, con 15 abstenciones, un anteproyecto de resolución presentado por Islandia que urge a Filipinas a poner cese a las ejecuciones extrajudiciales.

El movimiento Amnistía Internacional (AI) exhortó el 8 de julio a la ONU a investigar las graves violaciones de los derechos humanos y los posibles crímenes de lesa humanidad que se habrían cometido en tres años de la llamada guerra contra las drogas en Filipinas.

El Gobierno de Filipinas reconoció al menos 6.600 asesinatos a manos de la policía, pero AI sospecha que personas armadas con posibles vincuos a los cuerpos de seguridad son responsables de miles de muertes más.