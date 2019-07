El portacontenedores más grande del mundo inicia su primera travesía

World’s largest boxship featuring 24 rows across is delivered



🛳 MSC Gülsün (2019)

🛳 Series of 11 ships

🛳 400m / 61,5m

🛳 24 rows across

🛳 23.000 TEU



By comparison 13 years earlier



🛳 Emma @Maersk (2006)

🛳 -3m length

🛳 -3 rows across

🛳 -8.230 TEUhttps://t.co/ZkWzXRNwt0 pic.twitter.com/ziMT9dUqnX