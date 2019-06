Filipinas insta a acelerar la redacción de un código de conducta en el mar del Sur de China

"Cuanto más tardemos en elaborar el COC, mayor será la probabilidad de que ocurran incidentes marítimos", citó el portavoz de la presidencia, Sal Panelo, el comentario que Duterte hizo este domingo durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Tailandia.

El mandatario filipino agregó que los retrasos incrementar la probabilidad de "errores de cálculo que pueden escapar al control".

El incidente más reciente tuvo lugar el 9 de junio cerca del monte submarino Reed Bank, donde un barco chino, tras chocar con un pesquero filipino, siguió su rumbo, mientras que 22 pescadores se quedaron a la deriva hasta que los socorrió un barco vietnamita.

A finales de 2017, la Asean se comprometió a abordar negociaciones formales con Pekín sobre un código de conducta en el mar del Sur de China.

Varias áreas de este mar, al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales, son disputadas por Brunéi, China, Filipinas, Malasia y Vietnam.

Pekín reclama el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly (Nansha, en chino), un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados en este mar.

El archipiélago es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya.