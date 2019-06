China ayudará a Corea del Norte a salir del aislamiento internacional

Xi Jinping y su esposa se dirigieron a Corea del Norte el 20 de junio para una visita estatal de dos días. Esta quedó en la historia como la primera visita oficial de un líder chino a este país en los últimos 14 años.

El líder chino fue recibido con enormes celebraciones, lo que, para Konstantín Asmolov, experto del Instituto (ruso) del Lejano Oriente, abrió un nuevo capítulo en las relaciones chino-norcoreanas.

En entrevista con Sputnik, el experto destacó que ambos líderes enfatizan constantemente el hecho de que la cooperación entre China y Corea del Norte es la cooperación entre dos países socialistas. Ella se basa en una larga historia de relaciones no solo entre los países, sino también entre sus partidos. Además, las partes pusieron de relieve que tal cooperación no se modificará, independientemente de la coyuntura política, lo que es bastante importante, ya que en 2017 su relación fue tensa, subrayó Asmolov.

"Las partes discutieron planes estratégicos comunes. En particular, cómo garantizar la paz en la península de Corea. En este punto, China apoya la línea de Kim Jong-un y sus demandas para Estados Unidos en materia de reciprocidad", afirmó el experto.

Xi Jinping brindó apoyo político a Kim Jong-un al proponer una cooperación en la implementación de una estrategia de desarrollo de la economía de Corea del Norte y en la mejora del nivel de vida de la población norcoreana.

Jin Xiangdong, un experto del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de Xiamen, señaló a Sputnik la importancia de la posición china para sacar a Pyongyang del aislamiento internacional.

"Antes [de la visita de Xi Jinping a Pyongyang], los líderes de China y de Corea del Norte se reunieron cuatro veces a lo largo de los últimos 12 meses. En las reuniones se discutió principalmente la desnuclearización de la península de Corea. Se llevaron a cabo en la víspera de las cumbres entre Corea del Norte y EEUU, así como entre Corea del Norte y Corea del Sur. Ahora, Pyongyang recibió un invitado extranjero al más alto nivel en la historia moderna, lo que tiene un significado simbólico", apuntó Jin.

El experto subrayó que el 28 y 29 de junio se llevará a cabo en Osaka (Japón) la cumbre del G20, donde se reunirán los líderes de China y Estados Unidos para discutir temas variados, entre los cuales probablemente estará "el grave problema de la desnuclearización en la península de Corea".

"Las relaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte ahora han mejorado, pero el régimen de sanciones contra Corea del Norte sigue vigente. El problema no está resuelto, por lo que China necesita intervenir. Anteriormente, Corea del Sur quería mediar entre Corea del Norte y Estados Unidos, pero Corea del Norte no confía en Corea del Sur. Corea del Norte sintió que Corea del Sur no es capaz de ser un mediador objetivo en sus relaciones con Estados Unidos. Por lo tanto, la visita de Xi Jinping a Corea del Norte en última instancia puede ayudar a avanzar en esta dirección", afirmó el experto chino.

La participación de Rusia

Según fuentes oficiales rusas, durante una reciente visita del ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur a Moscú, se presentó una nueva iniciativa para resolver la situación en la península de Corea, basada en el plan de 'doble congelación' de 2017 para la solución del problema norcoreano.

Mientras tanto, a principios de este mes, en el foro anual de San Petersburgo, el presidente ruso, Vladímir Putin, señaló que sería interesante celebrar una conferencia con la participación no solo de las potencias nucleares oficiales, sino con las no oficiales también. De lo contrario, estos países seguirán mejorando sus armas nucleares, dijo el presidente. Los países nucleares oficiales son los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Informalmente lo son también India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

Los observadores internacionales consideran que es posible que el líder ruso haya discutido primero esta idea con Xi Jinping en las conversaciones que mantuvieron anteriormente en Moscú. Y que la idea haya sido compartida también con Seúl. Xi Jinping, por su parte, podría informar a Kim Jong-un sobre ella. No se excluye que los líderes de China y Rusia puedan discutir esta iniciativa con el presidente de EEUU durante la cumbre del G-20.

Cabe destacar que durante un reciente discurso en Orlando, en el cual Donald Trump anunció su candidatura para un segundo mandato presidencial, el líder estadounidense habló sobre las muchas crisis internacionales que enfrenta Estados Unidos —con Cuba, Venezuela, Siria e Irán— pero no mencionó a Corea del Norte. Lo más probable es que no ocurra un nuevo aumento en la tensión en la península de Corea, incluso a pesar del hecho de que la última cumbre entre Corea del Norte y EEUU fue infructuosa. Lo más probable es que Washington y Pyongyang logren llegar a un acuerdo en breve.