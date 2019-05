Revelan el secreto del tren blindado de Kim Jong-un (vídeo)

Una de sus principales características, además de su lujoso interior, es la armadura que protege el piso de sus vagones. Sin embargo, hasta este momento la única información sobre el vehículo proviene de los testigos presenciales que lograron echar un vistazo a su interior.

El vehículo fue filmado desde abajo con una cámara montada directamente en las traviesas.

El vídeo, según la descripción, fue grabado cerca de la ciudad rusa de Vladivostok, donde Kim Jong-un se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, en abril. Para confirmar que el tren que pasa por encima de la cámara sí pertenece al líder norcoreano, el mismo canal de YouTube dispone de otra grabación filmada de costado, que muestra la misma zona y 12 coches verdes con una característica franja amarilla.

De acuerdo a lo que relató a Sputnik el autor del canal RailWay, filmarlo no fue fácil, pero tampoco imposible. Contrariamente al mito popular, el tren norcoreano no está vigilado por fusileros automáticos ubicados cada 100 metros del camino.

© Sputnik / Primorsky Krai Administration Press Service Un diplomático ruso desvela lo que esconde el tren blindado de Kim Jong-un

"El hecho de que nadie se diera cuenta de la cámara era una cuestión tanto de azar como de cálculo. Las vías fueron revisadas antes de que el tren pasara", comentó el autor del canal RailWay. Aunque cuesta juzgar por el vídeo qué tan bien protegido es el tren, se ve que no es común y corriente.

"Lo primero que salta a la vista son los frenos de disco. En Rusia no se usan. La segunda cuestión que me viene a la mente es si las ruedas o los carros son cambiadas en la frontera. Creo que no y lo voy a explicar", señaló el experto.

Temas relacionados: Así viajan Putin, Kim Jong-un y Donald Trump

Rusia y Corea del Norte tienen vías de tren de diferente ancho. Durante la reconstrucción de las vías realizada entre 2008 y 2013, las vías rusas fueron colocadas hasta el puerto de Rajin-guyok, a 50 km de la frontera entre Rusia y Corea del Norte.

© REUTERS / Jorge Silva La limusina de Kim Jong-un recorre las calles de una ciudad rusa (vídeo)

No obstante, tanto en la del Norte como en la del Sur, las vías son del tipo europeo. Por lo tanto, todos los trenes que cruzan la frontera deben someterse al procedimiento de cambio de coches. Todos, menos el tren privilegiado.

"Hay 12 carruajes aquí. Parecen a los carruajes chinos, pero desde fuera es obvio que no son comunes. Y me parece que no será conveniente ni rápido cambiar todos los carruajes; es más fácil hacer un juego de ruedas de ancho variable", explicó el aficionado a trenes.

Por lo tanto, es posible que el primer tren que pueda viajar de Seúl a Moscú sin parar sea el tren del líder norcoreano.