Pyongyang afirma que sus recientes tiros de cohetes eran un ensayo rutinario

"Los recientes ejercicios efectuados por nuestro Ejército no son más que un entrenamiento regular que no apunta contra ningún país y no lleva a aumentar la tensión en la región", señaló un representante de la Cancillería.

Según Pyongyang, el ejercicio se llevó a cabo el 4 de mayo en el mar de Japón para verificar el estado de las lanzaderas de cohetes de gran calibre, de largo alcance y de las armas tácticas guiadas, así como la precisión del tiro y las características del armamento de que están dotadas las unidades militares que defienden la costa oriental del país.

Según el mencionado representante de la Cancillería, cuyo nombre no se dio a conocer, el entrenamiento mostró una alta preparación de combate de las unidades participantes.

El diplomático recordó que Corea del Sur y EEUU efectuaron las maniobras conjuntas "Dong Maeng 19-1" en marzo y abril pasados, agregando que "por causas incomprensibles se guarda silencio en torno a estas maniobras" mientras se califican como "provocadores" los disparos de cohetes por Corea del Norte.

Según noticias procedentes de Seúl, allá arribó desde Tokio el representante especial de EEUU para Corea del Norte, Stephen Biegun, supuestamente para debatir los disparos de los cohetes norcoreanos.

La agencia Yonhap informó que Biegun pasará cuatro días en Corea del Sur, donde se reunirá con el representante especial de la Cancillería surcoreana para asuntos de paz y seguridad en la península de Corea, Lee Dop-hoon.