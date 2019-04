Kim Jong-un habla sobre el "nuevo camino" que seguirá Corea del Norte

En un discurso en la sesión de la Asamblea Suprema del Pueblo —Parlamento unicameral— de Corea del Norte, el líder del país, Kim Jong-un, habló de temas como las principales tareas en la lucha por la realización de la ideología estatal revolucionaria, el plan de acción para la construcción de una nación socialista, la situación actual del país y su correspondiente posición en la política exterior.

El contenido y la naturaleza del discurso del mandatario de Corea del Norte puede parecer bastante común e, incluso, obvio, pero en ello también es posible ver las direcciones del "nuevo camino" que el líder norcoreano mencionó en su discurso de Año Nuevo.

Para Kim Dong-yup, profesor del Instituto del Lejano Oriente en la Universidad de Kyungnam (Corea del Sur), aunque Kim Jong-un no utilizó exactamente la expresión "nuevo camino", su discurso revela en cierta medida el significado del "nuevo camino" que planea seguir.

El mensaje principal de su discurso sigue siendo el mismo: el liderazgo norcoreano sigue sin contar con la ayuda de fuerzas externas en el desarrollo de su propia economía. Aunque deja la puerta abierta a la cooperación con los países interesados.

En las relaciones con Estados Unidos, el experto cree que Corea del Norte seguirá en el camino de la diplomacia. Sin embargo, Kim Jong-un ya dio al país norteamericano un plazo específico para tomar medidas en relación con las sanciones antinorcoreanas.

"Pese a que Corea del Norte enfatizó que no llevará a cabo negociaciones para solicitar la cancelación de las sanciones, declaró que esperará pacientemente la decisión de Estados Unidos hasta el fin del año corriente", detalló a Sputnik el experto.

"Esto puede parecer una señal positiva de que la reanudación de las negociaciones todavía es posible, pero es necesario aclarar que tal vez ya no haya una oportunidad tan buena para ello como la que hubo en Hanói. Por lo tanto, si Estados Unidos no abandona su obsesión con las sanciones, Corea del Norte tampoco se comprometerá con las negociaciones solo con Washington", agregó el profesor surcoreano.

Al final de su discurso, sin embargo, Kim Jong-un sugirió que tiene las intenciones de diversificar los lazos diplomáticos de Corea del Norte.

"El Gobierno de la República fortalecerá y desarrollará los lazos de amistad y cooperación con todos los países que respeten la soberanía de nuestro país y sean amigables con nosotros; e irá de la mano con todas las fuerzas de paz para crear en la península coreana un sistema de paz permanente y duradero", dijo el líder norcoreano.

Kim Dong-yup considera que aunque el mandatario norcoreano no haya dejado completamente claro qué medidas tomará de aquí en adelante, su discurso ante el Parlamento es muy importante y no debe ser ignorado.

"Es difícil decir si ese será el 'nuevo camino' o no, pero me parece que así es… En cualquier caso, creo que [Corea del Norte] ha ido demasiado lejos para volver al 'camino antiguo'. Quizás el nuevo camino no parezca muy diferente de lo que era antes, pero definitivamente no vale la pena tener una visión superficial del reciente discurso de Kim Jong-un", concluyó el profesor surcoreano.