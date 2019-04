China podría introducir el último clavo en la tapa del ataúd de las criptodivisas

El documento publicado por las autoridades chinas señala que la minería de criptomonedas es una actividad poco segura y no corresponde a la legislación actual. Esta no es la primera vez que China aplica medidas restrictivas en relación a las criptomonedas. En el 2017 las autoridades chinas prohibieron las bolsas de criptodivisas y la oferta inicial de monedas —un tipo de financiamiento que se realiza por medio del uso de dinero digital—.

Sin embargo, el negocio encontró una salida a esta situación de una manera bastante rápida, al trasladar las bolsas de criptomonedas a otras jurisdicciones en Corea del Sur, Hong Kong y Singapur. Debido al hecho de que anteriormente la minería de criptomonedas no estaba prohibida en China, hoy en día el país asiático se atribuye el 70% de la llamada minería mundial de bitcoins.

Al tomar en cuenta que el tipo de cambio del bitcoin y el de otras monedas se desplomó en el 2018, el posible veto de la minería en China puede convertirse en "el último clavo que se introducirá en la tapa del ataúd" del mercado de criptomonedas, opina el experto chino Bian Yongzu.

"La Comisión Nacional de Desarrollo y Reformas incluyó la minería de monedas virtuales en la lista negra porque las actividades relacionadas con ella no traen beneficios a la producción social y al desarrollo, además de que no tiene ningún sentido. La posible introducción del veto a la minería de criptodivisas asestará un gran golpe a esta industria. Así que las perspectivas del bitcoin son bastante tristes", aseveró.

Por ahora la lista publicada por la comisión fue presentada a discusión pública que tiene que continuar hasta el 7 de mayo. No obstante, en caso de que la minería sea prohibida en China, no se puede excluir la posibilidad de que el negocio se vaya a otros países donde estas actividades todavía no están reguladas. De todas maneras el posible veto de China es capaz de presionar el tipo de cambio de las criptomonedas, opina el experto.