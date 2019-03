De vuelta en el juego: ¿se prepara Corea del Norte para lanzar sus misiles contra EEUU?

Por el momento, los norcoreanos están restaurando varios objetos en la plataforma de despegue, afirma.

EEUU no llegó a una conclusión sobre sitio de lanzamiento de misiles en Corea del Norte

En las imágenes satelitales se puede observar máquinas que se parecen a grúas. En particular, 38 North afirma que se está armando de nuevo la estructura de soporte para motores en el sitio de pruebas de motores y la estructura de traslado sobre carriles en la plataforma de despegue.

Sohae se encuentra en el noroeste del país a unos 100 kilómetros de Pyongyang. Allí Corea del Norte realizó lanzamientos de cohetes portadores con satélites espaciales. Sin embargo, para Estados Unidos, estos lanzamientos sirvieron para probar la tecnología de misiles balísticos.

Después de la cumbre entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, que tuvo lugar en Singapur el 12 de junio del 2018, Corea del Norte prometió desarmar diferentes estructuras en Sohae como un gesto de buena voluntad.

Ahora que a Corea del Norte la acusan de haber reiniciado las obras de construcción en Sohae, parece poco probable que en realidad Pyongyang puede aprovechar estas obras para el lanzamiento de un misil, especialmente, teniendo en cuenta que esta instalación fue usada anteriormente para el lanzamiento de satélites.

También puede parecer que el presunto reinicio de las obras en Sohae está vinculado con el fracaso de la segunda cumbre de Hanói entre Trump y Kim que se celebró el pasado 27 de febrero, pero según apunta el propio portal 38 North, las obras pudieron haber comenzado entre el 16 de febrero y el 2 de marzo de 2019, por lo cual hoy en día no existe ninguna prueba de un vínculo directo entre los dos eventos.

"Parece ser un intento de desinformación que tiene como meta socavar el proceso de negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte y acusar a este último de no cumplir con sus promesas", comentó a Sputnik el director del Centro de Estrategia de Rusia en Asia del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de Rusia, Georgui Toloraya.

Para el entrevistado, Pyongyang no le prometió nada a nadie. En particular, EEUU y Corea del Norte no firmaron ningún documento en Hanói por lo cual el país asiático no está obligado a cesar el desarrollo de su programa nuclear y de misiles.

El único documento que firmaron las partes fue el acuerdo que Trump y Kim firmaron después de la cita en Singapur. En la declaración Pyongyang reafirmó que se comprometía a trabajar para alcanzar la desnuclearización en la península de Corea . En otras palabras, el trato no menciona ningún sitio concreto. Menos aún tiene que ver con el sitio de lanzamiento de satélites.

Toloraya subrayó además que la decisión fue un gesto de buena voluntad por parte de Corea del Norte y Estados Unidos no le prometió nada de vuelta.

"No sé qué objetivos persiguen los autores de este informe, pero desde mi punto de vista simplemente buscan minar el proceso de paz entre Washington y Pyongyang. Este mismo hecho señala la necesidad de llegar a un acuerdo tan pronto como sea posible con tal de que Corea del Norte no vuelva a desarrollar su programa nuclear y de misiles", concluyó.