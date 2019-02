Pakistán exhorta a un diálogo con la India en medio de las tensiones

"Mi pregunta al Gobierno indio es: teniendo en cuenta qué tipo de armas tienen ustedes y nosotros, ¿podemos permitirnos errores? ¿a dónde llevará esta tensión? Se saldrá de las manos: las mías o las del primer ministro indio, Narendra Modi. Una vez más, los invito a sentarse en la mesa de negociaciones. Permítanme reiterar que debe prevalecer el sentido común. Debemos resolver nuestros problemas a través del diálogo", dijo Khan en su vídeomensaje a la nación.

© REUTERS / Kevin Lamarque Dos potencias nucleares vecinas riñen en serio

Además, recordó que la noche del 26 de febrero, un avión militar indio atacó las instalaciones de la parte pakistaní de Cachemira, lo que el Gobierno indio calificó más tarde como un paso "absolutamente necesario".

Según el primer ministro pakistaní, Islamabad advirtió que "la agresión militar de la India no quedará sin respuesta".

"No tomamos ninguna medida ayer por la mañana [el 26 de febrero] porque no sabíamos la gravedad de los daños que nos causaron. Lo contrario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte. Por lo tanto, estábamos esperando. No queríamos que la India sufriera pérdidas", aseguró Khan.

Agregó que su objetivo era "solo mostrar: si pueden invadir nuestro espacio aéreo, pues nosotros también podemos".

El Ejército de Pakistán informó haber derribado este 27 de febrero dos aviones indios en el espacio aéreo pakistaní y del arresto de dos pilotos indios.

© REUTERS / Mukhtar Khan Pakistán afirma que no desea escalada de tensiones con la India ni una guerra

Las autoridades pakistaníes declararon que fue una acción de autodefensa que se efectuó en "advertencia clara" a la India, que bombardeó la víspera supuestas bases terroristas en territorio pakistaní.

Por su parte, la Cancillería india afirma que aviones pakistaníes intentaron atacar este 27 de febrero las instalaciones militares de la India, pero las fuerzas indias lograron frustrar la ofensiva.

Según el Ministerio, la India en respuesta derribó un caza pakistaní y perdió durante la operación un avión suyo, mientras el piloto se considera desaparecido.

También: Pakistán se muestra preparado para responder a "toda la gama de amenazas" de la India

Anteriormente, la India bombardeó en la madrugada del 26 de febrero las bases del grupo terrorista Jaish-e-Mohammed (JeM) en el territorio de Pakistán, entre ellas un campo de entrenamiento en Balakot, matando supuestamente a un gran número de yihadistas, de 200 a 350, según diversos medios indios.

Nueva Delhi calificó la incursión en el espacio aéreo pakistaní de "acción no militar preventiva" y "absolutamente necesaria" porque, asegura, había datos fiables de que JeM, tras reclamar el ataque del 14 de febrero a un convoy policial en la Cachemira india con más de 40 muertos y decenas de heridos, preparaba nuevos atentados suicidas en varias partes de la India.

Por su parte, Pakistán aseguró que su Fuerza Aérea ahuyentó a los intrusos, que lanzaron sus municiones sin causar víctimas ni daños, pero se reservó el derecho a responder a la violación de la Línea de Control en Cachemira en el momento y el lugar que estime convenientes.