Se estrellan en Bangalore dos aviones del equipo de acrobacias de la Fuerza Aérea India

Las imágenes publicadas por este medio en la red social Twitter muestran dos columnas de humo negro elevándose sobre la escena del accidente, que ocurrió un día antes de la feria Aero India 2019.

Según la información preliminar, los dos aviones colisionaron en el aire pero ambos pilotos se eyectaron.

Surya Kiran crash video. They are just falling like paper planes.

Se teme que al menos uno de los aviadores haya fallecido, según los servicios de emergencia locales.

"Sospechamos que un piloto de la FAI ha muerto en el accidente aéreo", publicó en su cuenta de Twitter el director general de la policía y jefe de los servicios de emergencias y bomberos del estado de Karantaka, M.N. Reddi.

Mid air crash at Yelahanka Air Show practice. One Indian Air Force suspected dead. 2 injured but out of danger.

Heading to spot.

​La colisión se produjo mientras las aeronaves estaban entrenando para la feria Aero India.

La policía de Bangalore, citada por ANI, dijo que los fragmentos de los aviones cayeron cerca de una instalación de ISRO, la Agencia India de Investigación Espacial, y que al menos un civil resultó herido.

Surya Kiran crash at pilots ejected safely but injured. Two civilians injured too.

​Creado en 1996, el equipo Surya Kiran (Rayos del Sol) forma parte de la 52ª escuadrilla de la Fuerza aérea. Cuenta con 20 aeronaves y 14 pilotos.

A partir de 2015, los aviadores del grupo realizan acrobacias en aviones Hawk, de la empresa británica BAE.

En marzo de 2006, dos pilotos de Surya Kiran sufrieron heridas mortales después de que su avión se estrellara durante un vuelo de entrenamiento en Bidar.

La feria Aero India, que se celebra cada dos años, debe desarrollarse en Bangalore del 20 al 24 de febrero.