Hermana mayor del rey se postula para primera ministra de Tailandia en elecciones de marzo

"El partido Thai Raksa Chart se siente profundamente honrado de haber recibido el amable consentimiento de Ubolratana Rajakanya a la nominación para el cargo de primera ministra" cita el diario digital Khaosod el comunicado de esta formación opositora.

La princesa Ubolratana Rajakanya es la hija mayor del rey Bhumibol Adulyadej, quien gobernó Tailandia desde 1946 hasta su muerte en 2016. Nacida en Lausana, Suiza, Ubolratana Rajakanya estudió en EEUU y obtuvo sus títulos de pregrado y posgrado en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y en la Universidad de California en Los Ángeles, respectivamente.

Después de volver a Tailandia, estableció el proyecto 'To Be Number One' para alentar a los jóvenes tailandeses a mantenerse alejados de las drogas, según TSN. En su declaración, el partido señala que la princesa se preocupa por sus conciudadanos y desea participar para sacarles de la pobreza y asegurarles un buen futuro.

“Llegó a la conclusión de que es tiempo de ofrecerse como voluntaria como primera ministra, ayudando al país y a la gente utilizando los conocimientos y habilidades que acumuló a lo largo de los años en diversos aspectos, tanto a nivel local como internacional", dice la declaración.

El diario Bangkok Post señala que la nominación de Ubolratana "provoca caos en la política electoral".

El Thai Raksa Chart es un derivado del partido Puea Thai, y ambas formaciones, según este periódico, son "amigas de los ex primeros ministros fugitivos Thaksin y Yingluck Shinawatra".

La princesa Ubolratana fue vista con los hermanos Shinawatra en algunas ocasiones, particularmente en la reciente Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Tailandia se prepara a celebrar los comicios generales el 24 de marzo, un mes después de la fecha establecida originalmente por la Comisión Electoral.

Las anteriores elecciones generales en Tailandia tuvieron lugar el 3 de julio de 2011. En aquella ocasión fueron elegidos 500 miembros de la Cámara de Representantes, 375 por distritos electorales y 125 de forma proporcional en una única lista de ámbito nacional.

El partido Puea Thai, liderado por Yingluck Shinawatra, logró entonces la mayoría absoluta, pero en mayo de 2014 su gobierno fue derrocado por los militares.