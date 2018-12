Los talibanes secuestran a 10 policías en el noreste de Afganistán

El incidente ocurrió en la noche del 20 de diciembre en las afueras de Faizabad, capital de la provincia de Badajshán, donde los insurgentes atacaron un puesto policial.

Los policías fueron secuestrados mientras en Abu Dabi se desarrollan las consultas que buscan desatascar el proceso de paz en Afganistán. Además del Gobierno afgano y del Movimiento Talibán, participan en las conversaciones diplomáticos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, EEUU y Pakistán.

El embajador saudí en Washington, Khalid bin Salman, afirmó en su cuenta de Twitter que "empezaremos a ver resultados muy positivos para principios del próximo año".

Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de las tropas extranjeras e insistido en acordar el calendario de su repliegue con EEUU, no con el gobierno en Kabul al que califican de "títere".

Según los medios estadounidenses, el presidente Donald Trump está barajando una reducción significativa de las tropas desplegadas en Afganistán después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

El diario The Wall Street Journal informó el jueves que el recorte podría comenzar en varias semanas; por su parte, The New York Times avanza que EEUU retirará unos 7.000 soldados de Afganistán, de los 14.000 acuartelados allí actualmente.