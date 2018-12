Indonesia da un manotazo al tablero asiático: ¿hay motivos para ello?

Ciertos politólogos creen que el mar de la China Meridional es una de las regiones más conflictivas del siglo XXI, comparable con la extremadamente inflamable región de Oriente Medio. El cruce de intereses entre las potencias regionales —que se nutre de las disputas territoriales—, los insistentes intentos de Estados Unidos y de otros países occidentales de jugar su parte en los dimes y diretes de quienes participan en esas disputas, el paso a través del mar de las vías marítimas estratégicas, las reservas de hidrocarburos… Todo ello obliga a tomarse seriamente cualquier paso que aumente la presencia militar en la región.

En ese sentido, la militarización de las aguas del mar del Sur de China por parte de uno de un determinado país obliga a los demás Estados de la región a elevar sus gastos en defensa y, en última instancia, hace que aumente la probabilidad de un conflicto.

Indonesia no forma parte de las disputas al sur de esas aguas. Sin embargo, desde Yakarta han mostrado su inquietud por las posibles pretensiones de China sobre el archipiélago de las Natuna, entre la península Malaya y la isla de Borneo. Pekín afirma que esa inquietud es infundada. A su vez, Yakarta dice basarse en las actividades de China en la zona económica exclusiva no muy lejos de esas islas. Shen Shishun, un especialista chino del Instituto de Estudios Internacionales de China, no ve motivos para que Indonesia aumente su presencia militar en la región.

Te puede interesar: Pekín acusa a EEUU de una provocación en el mar de China Meridional

"Indonesia y China no tienen ninguna disputa al sur del mar de China. Si Indonesia levanta una base militar en los límites del territorio del que es soberano, cabe preguntar dónde está la necesidad de hacerlo, es decir, si existen o no motivos para crear esa base precisamente en esa zona", explica el especialista a Sputnik.

CC0 / Hobe Las islas Natuna, al sur del mar de China

Coincide en que si la seguridad nacional de Indonesia está amenazada, es evidente que se deben dar pasos como los ejecutados por el país, pero que si no existe ninguna amenaza, el paso de Yakarta puede obligar a otros países regionales a reforzar su propia presencia militar en la región en cuestión.

"No creo que exista la necesidad" de levantar una base militar, concluye Shen Shishun, porque "nadie está amenazando a Indonesia en sus aguas del sur del mar de China".

Tema relacionado: Maniobras en el mar de la China Oriental son "una advertencia a separatistas de Taiwán"

Con 2019 a la vuelta de la esquina y con esta última y pequeña escalada de tensión en la región, ¿cuál es la situación geopolítica que nos deja 2018? El especialista chino señala que la situación sigue la senda de la paz, de la estabilidad y de la cooperación. "Y esta tendencia se está intensificando", asegura. Dice que los países del sur del mar de China son los responsables de mantener la paz y la estabilidad en la región. Si se sigue por ese camino, "nadie podrá desestabilizar la región".

"Si en la región se da una situación turbulenta y crece una amenaza desde el exterior, los países costeros podrán adoptar las medidas preventivas. Por ahora no ha habido motivo para ello. Este año en la región se mantuvo el 'statu quo'", dice.

También te puede interesar: ¿Para qué expande China su base aérea cerca de Taiwán?