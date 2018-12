Nueva Zelanda simultaneará elecciones de 2020 con referéndum sobre marihuana recreativa

MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Nueva Zelanda se propone celebrar un referéndum vinculante sobre el consumo recreativo del cannabis durante las elecciones generales de 2020, dijo el ministro de Justicia neozelandés, Andrew Little.

"Quedan unos cuantos detalles por resolver, pero le estamos diciendo a la comisión electoral que será en estas fechas", declaró Little, citado por el diario The New Zealand Herald.

La pregunta que se incluirá en las papeletas de voto, según el ministro, todavía está por definir.

El líder de la oposición neozelandesa, Simon Bridges (Partido Nacionla), censuró la política del Gobierno laborista en materia de las drogas y calificó de "cínica" la fecha propuesta para el plebiscito sobre el uso recreativo de la marihuana.

"Es bastante cínico que el gobierno quiera desviar la atención de temas centrales de unas elecciones generales, como quién es el mejor para gobernar… temas centrales de la economía como impuestos, costo de vida, salud, educación, leyes y orden", afirmó.

Bridges recordó que el Gabinete de Jacinda Ardern ya está despenalizando el consumo de estupefacientes promoviendo discreción policial a la hora de procesar a las personas sorprendidas con drogas.

"Si alguien está fumando cannabis fuera de la escuela ahora, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es el mensaje de este gobierno?", inquirió el líder opositor.

El consumo recreativo de la marihuana está legalizado hoy en Canadá, Sudáfrica, Uruguay y Georgia, así como en algunos estados que conforman EEUU.