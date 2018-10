Kim rehusó a presentar a Pompeo la lista de instalaciones nucleares en julio

Según el medio, al reunirse en Pyongyang el 7 de julio pasado, Pompeo pidió a Kim presentar una lista de todas las instalaciones nucleares de Corea del Norte.

© REUTERS / KCNA EEUU y Corea del Norte discuten en grupos de trabajo los 4 pilares de cumbre de Singapur

El líder del Estado juche se negó a darla, alegando que esto no tiene sentido mientras Pyongyang y Washington no establezcan relaciones de confianza: "incluso si se proporcione esa lista, Estados Unidos, sin duda alguna, no podrá creerla", dijo entonces Kim.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el periódico, el líder norcoreano destacó en las negociaciones que "para conseguir la desnuclearización, en primer lugar es necesario crear una confianza entre EEUU y Corea del Norte".

El 12 de junio, Kim mantuvo en Singapur un histórico cara a cara con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En la declaración conjunta firmada durante este encuentro, Kim reafirmó su compromiso con la desnuclearización total de la península de Corea, mientras que Trump prometió garantías de seguridad a Pyongyang.

Más: Pompeo valora en términos positivos su encuentro con Kim Jong-un

Además, ambos líderes acordaron tomar medidas para normalizar las relaciones entre las dos naciones.

© Sputnik / Andrey Olfert Embajador ruso ante la ONU insta a pensar en levantar las sanciones contra Pyongyang

Luego, Pompeo realizó una visita de dos días a Pyongyang los días 6 y 7 de julio.

Después de la visita del secretario de Estado de EEUU, Pyongyang expresó su pesar por la postura y la actuación mostrada por Pompeo en las negociaciones, al subrayar que "no solo no fortalecieron la confianza", sino "pusieron en una situación peligrosa" el compromiso con la desnuclearización.

El 7 de octubre pasado Kim y Pompeo acordaron trabajar para organizar la segunda cumbre de Corea del Norte y EEUU.