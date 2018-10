"No prolongaré mi agonía": Rodrigo Duterte padece de una enfermedad seria

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, dijo a los miembros de su Gabinete que no tiene cáncer, reveló el ministro del Interior en funciones, Eduardo Año.

Según el funcionario, citado por el canal CNN Philippines, Duterte dijo a los ministros lo siguiente: "Por cierto, me he sometido a una prueba y el resultado es negativo".

"Incluso gastó una broma diciendo que la salud es como una pila, con negativo y positivo a la vez", añadió Año.

Fue el propio Duterte quien mencionó el pasado 4 de octubre la posibilidad de que tuviera un cáncer.

"No sé dónde estoy ahora físicamente, tengo que esperar… Pero si es cáncer, se lo voy a decir. Y si es la tercera fase, no habrá más tratamiento. No prolongaré mi agonía en esta oficina ni en cualquier lugar", dijo el mandatario en un discurso.

Duterte, de 73 años, padece de la llamada enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE), o el esófago de Barrett que implica un mayor riesgo de cáncer, y tuvo que someterse a una endoscopia superior después de que los médicos detectaran un "agrandamiento" en su tracto digestivo.

