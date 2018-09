Pompeo mantiene contactos regulares con sus colegas de Pyongyang

"Hablamos con bastante frecuencia. No trasciende a los medios, lo cual me alegra, me gusta mantenerlo en silencio", declaró Pompeo en una entrevista con Fox News.

© REUTERS / Lucas Jackson La ONU no va a interferir en las negociaciones de EEUU y Corea del Norte

Preguntado por las medidas que EEUU tomaría para normalizar las relaciones con Corea del Norte, el secretario de Estado dijo que "daremos los pasos siguientes después de verificados los elementos del programa (nuclear) sobre el terreno".

"Vamos progresando de forma lenta, pero estable", aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense, al reafirmar que valora como "positiva" la reciente cumbre celebrada en Pyongyang.

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, mantuvieron esta semana una reunión de dos días en Pyongyang.

Después de la cumbre, ya la la tercera en lo que va de este año, Moon y Kim anunciaron un acuerdo para poner fin a ejercicios bélicos de gran escala y vuelos cerca de la zona desmilitarizada entre las dos Coreas.

El líder norcoreano también aceptó el ingreso de expertos internacionales para supervisar el cierre del sitio de lanzamiento de misiles en Dongchang-ri.

Asimismo, accedió al cierre permanente de las instalaciones nucleares en Yongbyon, siempre que EEUU lleve adelante "acciones recíprocas".

Por el momento no se ha detallado qué medidas Pyongyang espera de Washington.