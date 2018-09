China mantendrá el apoyo militar desinteresado a la Unión Africana

"China tomó la decisión de instaurar el fondo chino-africano de cooperación para la paz y la seguridad, apoyar el desarrollo de la cooperación de África y China en materia de seguridad y misiones pacificadoras y continuar ofreciendo apoyo militar desinteresado a la Unión Africana", declaró el mandatario durante la inauguración de la cumbre del foro China-África.

© REUTERS / Mikal McAllister ¿Dominio global chino? La Ruta de la Seda se extiende al oeste de África

Según el presidente, China también apoyará las regiones como el Sahel, el golfo de Adén, el golfo de Guinea, entre otros, para ayudar a conservar la estabilidad regional y combatir el terrorismo.

"China tiene la intención de promover 50 proyectos de ayuda tales como la realización de la iniciativa 'Un cinturón, una ruta', las actividades pacificadoras de la ONU, la lucha contra la piratería marítima y el terrorismo", añadió.

Tema relacionado: África es "el camino para el liderazgo mundial de China"

Además, el país asiático tomó la decisión de preparar un plan de cooperación entre China y la Unión Africana en la esfera de la infraestructura".

Xi Jinping señaló que las autoridades de su país tienen la intención de apoyar a las empresas chinas que deseen participar en proyectos de construcción de infraestructura en África por medio de integración de inversiones u otras medidas.

El mandatario subrayó la necesidad de "concentrar los principales esfuerzos en el fortalecimiento de la cooperación en la esfera de los recursos energéticos, el transporte, la información y las telecomunicaciones, los recursos hídricos de frontera".

/

China también está dispuesta a apoyar "la creación de un mercado único de transporte aéreo en África y abrir más rutas directas entre las ciudades chinas y de África".

El presidente también informó que su país estaba dispuesto a promover la emisión de bonos de los países africanos y las instituciones financieras de los Estados de este continente en China.

Además: EEUU da pasos concretos en contra de la influencia china en África

Xi destacó que su país sigue los principios de "la no injerencia en el proceso de búsqueda por parte de los países africanos de una propia vía de desarrollo, correspondiente a sus particularidades nacionales.

Pekín aboga por "no imponer ni dictar su voluntad a los Estados africanos, no imponerles condiciones políticas de ningún tipo a la hora de ofrecer ayuda a África, no buscar provecho político personal al invertir en África".

El presidente expresó la esperanza de que todos los países se orienten en estos principios al realizar cualquier actividad en África.