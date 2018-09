El mandatario filipino se disculpa por haber insultado a Barack Obama

"Siento haber pronunciado esas palabras", afirmó Duterte, citado por el canal ABS-CBN, al reunirse anoche con representantes de la comunidad filipina en Jerusalén, donde está de visita ahora.

Duterte añadió que él también había "perdonado" a Obama por hacer comentarios sobre la guerra contra las drogas en Filipinas.

En septiembre de 2016, cuando periodistas le preguntaron si Obama podría plantear durante una cumbre en Laos el problema de las ejecuciones extrajudiciales en la guerra contra el narcotráfico en Filipinas, Duterte respondió que no se dejaría aleccionar por nadie, excepto el pueblo filipino, y profirió el insulto hacia su colega estadounidense.

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, declaró una guerra sin cuartel contra el narcotráfico tras tomar posesión del cargo a finales de junio de 2016 y fue blanco de duras críticas por parte de defensores de derechos humanos dentro y fuera del país por los abusos cometidos.

Del 30 de junio de 2016 al 31 de julio de 2018, las operaciones antidrogas se saldaron con la muerte de 4.410 supuestos traficantes, según las estadísticas oficiales, o hasta 23.000 personas, según familiares de víctimas y la ONG Rise up for life and for rights que en agosto pasado presentaron contra Duterte una demanda por crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional (CPI).