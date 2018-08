Pekín pide a EEUU abandonar enfoque selectivo al problema del mar del Sur de China

Previamente, el Pentágono acusó a Pekín de que sus obras de construcción en este mar afectan la libertad de navegación en la región.

"Recordamos a EEUU que no se debe aplicar un enfoque selectivo al problema del mar del Sur de China", dijo Wu.

Destacó que "desde tiempos inmemorables, las islas en el mar del Sur de China son territorios chinos, no existe problema alguno con la libertad de navegación".

El portavoz agregó que China "comenzó la construcción en las islas y arrecifes en el mar del Sur de China basándose en las necesidades civiles" al subrayar que ésta es "racional y legal".

Además, calificó de "provocación" los vuelos de la aviación estadounidense sobre las islas chinas y puntualizó que Pekín "hizo las advertencias correspondientes, lo que está plenamente justificado".

Wu indicó que EEUU pasa por alto los esfuerzos de China para mantener la paz y la estabilidad en esta región, incluido el aumento de las capacidades para realizar operaciones de búsqueda y rescate en el mar del Sur de China.

Varias áreas de ese mar —al que corresponde una tercera parte del tráfico mundial de mercancías y cuya plataforma es rica en recursos naturales— son disputadas por Brunéi, China, Filipinas, Malasia y Vietnam.

Pekín reclama el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly (Nansha, en chino), un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados en este mar.

El archipiélago es objeto de litigio entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam, que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio. También Brunéi ha marcado su presencia en algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya.