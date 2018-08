Corea del Sur investiga a compañías que supuestamente violaron sanciones a Pyongyang

Anteriormente el servicio de aduanas de Corea del Sur declaró que tres compañías de este país eran sospechosas de haber importado carbón y acero colado procedentes de Corea del Norte por un valor cercano a los 5,8 millones de dólares entre abril y octubre de 2017.

© REUTERS / Susan Walsh ¿Un paso adelante y dos atrás? Por esto EEUU prolonga las sanciones contra Corea del Norte

Según la entidad, las compañías recargaban los navíos en un puerto ruso y falsificaban la documentación sobre el origen de la carga.

La investigación en torno a un gran cargamento que ingresó al país violando las sanciones haciéndolo pasar por ruso, fue iniciada por las autoridades de Corea del Sur en julio de este año, tras la publicación de la versión rectificada del informe de la ONU.

Según el texto, en octubre del año pasado al país arribaron alrededor de 9.000 toneladas de carbón norcoreano por un valor de 325.000 dólares.

Los investigadores afirman que la carga fue descargada en un inicio al puerto de la ciudad de Kholmsk, en Sajalín, tras lo cual el carbón se cargó en dos navíos que lo trasladaron a los puertos de Incheon y Pohang, el 2 y 11 de octubre, respectivamente.

Tema relacionado: Corea del Norte advierte a EEUU de que las sanciones afectarán la desnuclearización

A raíz de estos hechos, un representante de la Cancillería surcoreana comentó que Seúl sospechaba que la carga fuese norcoreana, y los funcionarios surcoreanos "realizaron la investigación necesaria", verificando a los buques Sky Angel (bajo bandera panameña) y Rich Glory (Sierra Leone).

© REUTERS / Kim Hong-Ji Empresas surcoreanas habrían importado productos del Norte en violación de las sanciones

El Comité Estatal de Vigilancia Portuaria de la región de Asia y el Pacífico (Tokyo MOU), estos navíos son operados por las compañías chinas Dalian Sky Ocean International Shipping Agency Co Ltd y Sanhe Marine Co Ltd.

Posteriormente, la sospecha recayó también sobre el buque Jin Long, pero a principios de agosto el Gobierno de Corea del Sur declaró que no había hallado pruebas de que fuese violado el embargo de la ONU y que la embarcación trasladaba carbón ruso.

Una resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 5 de agosto de 2017 prohibió importar hierro, carbón, plomo y mariscos de Corea del Norte, aumentar el número de trabajadores norcoreanos empleados en otros países, lanzar nuevos proyectos conjuntos y ampliar los existentes.

Te puede interesar: ¿Violó Rusia las sanciones contra Corea del Norte?

La resolución siguiente, del 11 de septiembre, congeló la exportación del crudo a Corea del Norte al nivel de los 12 meses anteriores, limitó la venta de derivados del petróleo a dos millones de barriles anuales, embargó la exportación de gas natural licuado y comprimido, vetó la importación de textiles provenientes de Corea del Norte y prohibió nuevas contrataciones de la mano de obra norcoreana.

© REUTERS / The Presidential Blue House ¿Avanzan las dos Coreas hacia la reconciliación nacional?

Las más recientes sanciones, aprobadas en diciembre de 2017, limitaron el suministro del combustible a Corea del Norte a 500.000 barriles de gasolina, diésel, queroseno y demás derivados a partir de 2018, y obligaron a los países miembros de la ONU a informar al Consejo de Seguridad de esas exportaciones.

También prohibieron importar de Corea del Norte alimentos, máquinas y equipos eléctricos, buques de transporte y algunas materias primas, entre ellas magnesita y madera, así como suministrarle equipos industriales, buques y metales.