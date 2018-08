EEUU "se acerca a la línea roja" en sus relaciones con Taiwán

La adopción de los presupuestos implica no solo un apoyo simbólico al Gobierno independentista de Taiwán, sino la ampliación de la cooperación en materia de defensa que Estados Unidos mantiene con la isla. El país norteamericano tiene la intención de modernizar las bases que el Ejército taiwanés posee en el enclave y ahora, con los presupuestos aprobados, se abre la puerta a que tanto el Ejército estadounidense como el taiwanés lleven a cabo en la misma isla ejercicios conjuntos.

Los astros han querido que los presupuestos salgan adelante justo cuando la presidenta del Gobierno de Taiwán, Tsai Ing-wen, se detuvo en Estados Unidos en su ruta a Paraguay, país con el que los independentistas mantienen buenas relaciones.

Desde la biblioteca Donald Reagan, Tsai ofreció una charla en la que recordó las palabras con las que el presidente republicano supo definir la relación entre su país y Taiwán: "Se puede hablar de cualquier tema, pero no se puede ceder cuando están en juego la libertad y el futuro de uno". Para la líder independentista, el enfoque de Reagan coincide con el que defienden los taiwaneses actualmente. Y es que Reagan era partidario de que Estados Unidos no fijara ningún plazo para la venta de armas a Taiwán y de no consultar el tema con China continental antes de tomar decisiones sobre ello.

¿Podemos decir ahora que a China le molesta tanto la cooperación entre EEUU y Taiwán como la del Ejército de EEUU en los mares de Corea del Sur?

"Lo de llevar a cabo ejercicios militares conjuntos entre EEUU y Taiwán y el intercambio de oficiales entre ambos países se acerca mucho a la línea roja de las relaciones entre China y Estados Unidos (…) Las anteriores administraciones estadounidenses siempre han tenido cuidado en ir demasiado lejos en sus relaciones con Taiwán", dice a Sputnik Yang Danzhi, docente en el Centro de Seguridad Regional de la Academia de Ciencias Sociales de China.

Si las fuerzas independentistas continúan ampliando la base social, la situación en Taiwán podría acabar siendo difícil de controlar y podría haber una escalada de tensión "o incluso una guerra en el estrecho de Taiwán", advierte el experto, para quien Estados Unidos mantiene una relación estratégica con Taiwán para perjudicar a China. Sin embargo, advierte de que el tiro le puede salir por la culata.

"Si bien es verdad que Estados Unidos tiene mucha fuerza, si el país lleva la cuestión taiwanesa o cualquier otra de la región asiática al punto en el que no sea posible evitar un conflicto con China, esto no va a satisfacer los intereses estadounidenses", advierte. Desde que Trump llegó al poder le ha interesado mucho utilizar la carta taiwanesa. "China debe mantenerse vigilante y prepararse para la confrontación con Estados Unidos", advierte el experto.

