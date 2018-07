Líder centrista se proclama ganador de las parlamentarias de Pakistán

Las elecciones generales a la Asamblea Nacional y a los órganos legislativos regionales tuvieron lugar el 25 de julio; según los datos preliminares, el PTI tendrá 119 mandatos en la Asamblea de 272, para formar el Gobierno se necesitan 137.

© REUTERS / Fayaz Aziz Se aproxima a 150 la cifra de muertos por atentado suicida en mitin electoral en Pakistán

"Quiero dar gracias a Alá por la posibilidad otorgada de servir a mi nación, me siento agradecido por haber recibido tal oportunidad tras muchos altibajos, me dediqué a la política hace 22 años, porque vi que el potencial de mi país no se realizaba y mientras me formaba veía que la vida se ponía cada vez peor", dijo Khan en un mensaje a la ciudadanía transmitido por televisión.

Entre las primeras prioridades de su política interna, el líder señaló el apoyo a los necesitados y el desarrollo de las prestaciones sociales.

"Nuestra política se centrará en prestar ayuda a las capas más pobres, a nuestros obreros y granjeros que no ganan lo suficiente para alimentar a sus hijos, 25 millones de menores de nuestro país no tienen acceso a la enseñanza", reveló.

Entre otros problemas del país, Khan mencionó la política exterior incorrecta, a su juicio, señalando que es necesario fortalecer las relaciones con los países limítrofes, sobre todo con China.

/ Dijo que Pakistán e India deben sentarse a la mesa de negociaciones para poner fin a las acusaciones mutuas.

"Soy de aquellos paquistaníes que creen que el comercio indio-paquistaní impulsará el desarrollo económico de todo el subcontinente y aportará beneficios a nuestros dos países", declaró.

Los principales partidos políticos que se disputan escaños del Parlamento son la Liga Musulmana Paquistaní (centro derecha), el centrista Movimiento por la Justicia y el Partido Popular de Pakistán, de centro izquierda.