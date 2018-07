Rescatan otros tres niños atrapados en la cueva al norte de Tailandia

El décimo y el undécimo niño de los doce atrapados en una cueva inundada en Tailandia junto con su entrenador fueron rescatados después de pasar allí 17 días, comunicó la cadena Spring News.

"El undécimo 'Jabalí Salvaje' llegó a la salida de la cueva, está siendo trasladado al hospital de campaña en la entrada", señaló.

Musk diseña equipamiento para rescatar a los adolescentes de cueva en Tailandia

Poco antes la misma televisión informó que "el décimo 'Jabalí Salvaje' llegó a la salida de la cueva.

Previamente fue sacado a la superficie otro compañero suyo.

"El niño cuya identidad no se precisa fue rescatado sobre las 16:12 hora local según una fuente cercana a la operación que no pudo revelar su nombre porque no está autorizada a hablar con los medios", comunicó.

En total se espera que este 10 de julio a la superficie salgan nueve personas: cuatro niños, el entrenador, un médico militar y tres buzos que estuvieron acompañando a los menores.

Cuatro integrantes del equipo fueron rescatados el pasado 8 de julio y otros cuatro salieron el 9 de julio.

El 10 de julio las autoridades tailandesas dieron por iniciada la tercera y última fase de la operación de rescate en la cueva Tham Luang, al norte del país, donde quedaron atrapados hace más de dos semanas 12 niños del equipo de fútbol Jabalíes Salvajes y su monitor.

En la operación de rescate en Tham Luang se implicaron más de 90 buzos de diversos países, incluyendo 13 socorristas extranjeros y cinco miembros de un grupo de operaciones especiales de la Marina tailandesa que se encargan de escoltar a los niños en su complicado viaje hacia la superficie.

Los menores, a los que los rescatistas dieron algunas clases de natación y buceo antes de que comenzara el rescate, deben nadar durante horas a través de pasadizos angostos, algunos en forma de U, en compañía de buzos profesionales.

El 6 de julio, dos días antes de que empezara la evacuación, un buzo tailandés que había estado llevando botellas de oxígeno a la cueva perdió el conocimiento en el trayecto de vuelta y los médicos no consiguieron resucitarlo.

El minisubmarino de Musk no sirve para rescatar a los niños de la cueva tailandesa

Doce miembros del equipo de fútbol juvenil Los Jabalíes Salvajes y su entrenador se adentraron el 23 de junio en la cueva Tham Luang, la cuarta más larga de Tailandia, y quedaron atrapados a varios kilómetros de la entrada tras una repentina inundación.

Tras casi diez días de búsqueda, los menores, de 11 a 16 años, y su monitor, de 25, fueron hallados vivos, aunque exhaustos.

El complejo de cuevas de piedra caliza Tham Luang, situado en el norte de Tailandia, se extiende a varios kilómetros y suele inundarse durante la temporada de lluvias que se prolonga de junio a octubre.