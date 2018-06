¿Qué pasará durante la reunión entre Trump y Kim?

"Las declaraciones en las que Trump alardeaba de que sabría 'desde el primer minuto' si saldrá algo bueno de la reunión con el líder norcoreano, Kim Jong-un, solo son parte del singular estilo de gobernar que tiene. En realidad, lo que significa es que el contenido de la cumbre entre EEUU y Corea del Norte ya se acordó durante las negociaciones [previas]", señala a Sputnik el presidente del Instituto Sejong de politología, Paik Hak-soon.

Hak-soon añade que la reunión de Singapur ha sido posible porque ambas partes, Estados Unidos y Corea del Norte, llegaron a la conclusión de que se cumplirán los acuerdos a los que se llegó durante las negociaciones entre la Administración Trump y los diplomáticos norcoreanos. De ahí que "la cumbre no dure mucho y el grueso de las negociaciones se finiquite durante el primer día".

Pyongyang pretende garantizarse su seguridad económica a cambio de renunciar a sus herramientas de disuasión nuclear. Motivo por el que Estados Unidos no tiene otra opción salvo "abordar el problema de forma realista" y aceptar que ambos van a tener que ir paso a paso, de forma paralela y dando pasos simultáneos. Para llegar a un acuerdo durante la primera etapa, prosigue Hak-soon, ambos países pondrán sobre la mesa sus exigencias en materia de seguridad, de diplomacia y de economía. "Formarán parte de un acuerdo integral", prosigue Hak-soon.

Durante la segunda etapa, señala el politólogo, esas medidas se llevarán a la práctica mediante dos vías de acción: con reuniones sobre el proceso de desnuclearización por un lado y, por el otro, con el cumplimiento de las obligaciones de proporcionar asistencia a cambio de esa desnuclearización, predice.

"Pyongyang exige de EEUU que cese con sus amenazas militares", prosigue el experto, lo cual incluye que se ponga fin a los ensayos militares con Corea del Sur.

Pyongyang exige a Estados Unidos que ponga fin a las amenazas militares y obligaciones relacionadas con la no agresión, el no uso y la amenaza de uso de armas nucleares. El uso de tropas estadounidenses en Corea del Sur no es contra la RPDC, sino mantener la paz y el equilibrio de poder, etc. Esto también implica un rechazo a atraer armas estratégicas y amenazas de un ataque nuclear en el curso de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

Seguirán los acuerdos en materia económica, lo que llevará a que se levanten las sanciones que pesan sobre Corea del Norte, tanto las acordadas por la ONU como las unilaterales impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, existe la posibilidad de que el número de acuerdos que se alcancen y las perspectivas de que lleguen a buen puerto solo se podrán juzgar tras la reunión personal entre Trump y Kim, según Pak Won-gon, experto en materia de seguridad en la Universidad de Handong (Corea del Sur).

"Trump dice que 'se ha preparado toda la vida para dialogar [con Corea del Norte]' y se autodefine como 'un maestro de los acuerdos' para formar una opinión pública de cara a la próxima reunión. A la vez, hace uso de su imprevisibilidad (…) Por eso es difícil [saber lo que pasará en la reunión]. Todo se resumirá en un texto final cargado de teatralidad", señala Won-gon.

Puesto que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, no estará presente en la cumbre, se excluye que durante la misma se anuncie el final de la Guerra de Corea, señala Hak-soon.

"El mejor momento sería anunciarlo el 28 de julio en Panmunjom —donde se firmó el acuerdo de armisticio hace 65 años-. Así que, si en la reunión entre EEUU y Corea del Norte del día 12 de junio se anuncia que se acordará poner fin a la guerra, ya habrá sido un éxito", explica el experto.

Sin embargo, Won-gon advierte de que, para Trump, el llegar a un acuerdo de estas características no será fácil y que la pregunta tendría que ser qué dificultades entrañará el cumplirlo.

"Si Trump se da prisa en anunciar el final de la guerra, se encontrará con críticas en Estados Unidos porque tendrán la sensación de que no han conseguido sacarle nada a Corea del Norte y que solo han hecho concesiones. Además China (…) Ha manifestado que para ella es importante ser parte del anuncio del fin de esa guerra. Así que no es momento de que Corea del Sur, teniendo en cuenta las posiciones de EEUU y de China, se dé prisa en eso", concluye Won-gon.

