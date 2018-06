El presidente filipino dice a un experto de la ONU en derechos humanos que se vaya al infierno

La llamada de atención del experto en derechos humanos, Diego Garcia-Sayan, se debe a que la Corte Suprema Filipina votó en mayo a favor de destituir a su presidenta, María Lourdes Sereno, a quien Duterte había calificado de "enemiga" por votar en contra de varias propuestas controvertidas del Gobierno. García-Sayan se dirigió a la prensa el 1 de junio y denunció que los últimos movimientos de Duterte "son un claro mensaje para todos los jueces de Filipinas".

"En la llamada 'lucha contra la drogas', o estás con ellos o estás contra ellos", ha denunciado el experto de la ONU.

Por su parte, Duterte se dirigió a las cámaras de la prensa desde Manila el 2 de junio para mostrar su rechazo a las acusaciones y para instar al experto en derechos humanos a no interferir en los asuntos internos del país.

"Decidle que no interfiera en los asuntos de mi país. Se puede ir al infierno. No es una persona especial y no reconozco su autoridad", fueron las palabras del líder filipino.

El controvertido presidente —que llegó al poder prometiendo que acabaría con el tráfico de drogas— es conocido por sus fuertes declaraciones sobre los funcionarios de la ONU.

Ha criticado al expresidente de Estados Unidos Barack Obama y a la enviada especial de la ONU, Agnes Callamard, por acusar al país de cometer ejecuciones extrajudiciales y por criticar la sangrienta guerra contra las drogas.

No es la primera vez que Duterte se dirige de semejante forma a los diplomáticos de la ONU. En abril tachó al comisario de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Rad Husein, de "hijo de puta" tras afirmar que el presidente filipino debería "hacerse un examen psiquiátrico".