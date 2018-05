El líder de la oposición armenia advierte de riesgo de "contrarrevolución"

"La contrarrevolución no duerme, necesitamos estar listos cada segundo (…) no podemos esperar que el sistema corrupto se rinda así de fácil, no descarto escenarios como que las fuerzas de la oposición resulten involucradas en la contrarrevolución, debemos mantenernos alerta y capaces de reaccionar rápido", dijo en un mensaje de vídeo, publicado en su página oficial de Facebook.

El 8 de mayo, la Asamblea Nacional (Parlamento) de Armenia pondrá nuevamente a votación la candidatura de Pashinián para encabezar el nuevo Gobierno.

Pashinián, dirigente del grupo parlamentario Elk y líder de las protestas callejeras que forzaron la dimisión del primer ministro Serzh Sargsián en abril pasado, necesita recabar al menos 53 apoyos en un hemiciclo de 105 escaños.

Aunque el líder opositor era el único nominado para suceder a Sargsián al frente del Gobierno, su candidatura reunió solo 45 apoyos el 1 de mayo, sobre todo debido al rechazo del gobernante Partido Republicano.

Conforme a la Constitución en vigor, el Parlamento se proclamará disuelto a menos que apruebe al primer ministro en una votación repetida, prevista para el 8 de mayo.