The National Interest pronostica las consecuencias de un ataque nuclear norcoreano contra Japón

En el área de Tokio viven unos 37 millones de personas y se encuentra dentro del alcance del arsenal nuclear de Corea del Norte. Eso, unido a la histórica enemistad entre ambas naciones y al apoyo japonés a Estados Unidos, hace que no se deba excluir ningún escenario. El portal The National Interest pronostica las consecuencias de ese ataque.

La pregunta no es baladí. Y no lo es no solo por la inmensa población de la urbe, sino también porque son varios los expertos convencidos de que Corea del Norte podría lanzar un amplio ataque nuclear con el objetivo de demostrar su voluntad de utilizar su arsenal y de obligar a sus enemigos a cuidarse de provocarlos.

Y es que el área metropolitana de la capital japonesa es la zona urbana más densamente poblada del planeta. Las consecuencias de un ataque nuclear norcoreano serían "de una destrucción solo vista durante la II Guerra Mundial", advierte Kyle Mizokami, experto en defensa y en seguridad nacional, en The National Interest. De entre los blancos japoneses que podría acabar barajando Pyongyang, destaca la base aérea de Yokota, compartida por Estados Unidos y Japón.

Yokota

En ella residen unos 14.000 estadounidenses. Es, también, el lugar donde la Fuerza Aérea de Japón tienen su centro de mando, y uno de vital importancia para el Ejército estadounidense desplegado en el este asiático por cuanto le provee de asistencia médica y de apoyo logístico.

La importancia de Yokota es también histórica. Japón controló la península coreana entre 1910 y 1945. "En Yokota también se encuentra el Comando de la Defensa Aérea de Japón, y es una base desde la que los bombarderos B-29 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos protagonizaron varios ataques contra objetivos norcoreanos durante la Guerra de Corea", recuerda Mizokami.

La fijación norcoreana por Japón también es histórica. Kim Il-Sung, el fundador del Estado de Corea del Norte y abuelo del actual líder, Kim Jong-un, se propuso en su día diseñar misiles de largo alcance para atacar Japón —no para atacar la ciudad en sí, sino las bases militares norteamericanas que fuesen clave en un nuevo conflicto coreano, añade Mizokami—. Kim quiso encontrar la manera de golpear aquellas bases que pudiesen albergar o coordinar la clase de fuerza aérea estadounidense que arrasó Pyongyang durante la guerra.

Lea más: "El número de ensayos nucleares de Corea del Norte irá aumentando"

¿Qué pasaría si Yokota sufriese un ataque nuclear de Corea del Norte? Según NUKEMAP, una página web desarrollada por el especialista en armas nucleares Alex Wellerstein, sabemos que morirían 12.800 personas y que 45.460 resultarían heridas. Eso teniendo en cuenta que Pyongyang lograse meter una cabeza nuclear de 20 kilotones en un misil balístico de medio alcance, como el Pukkuksong 2, "y dirigir con éxito el misil hasta la base aérea de Yokota", añade Mizokami.

© AP Photo/ Lee Jin-man La peor pesadilla de los japoneses

Los cálculos de NUKEMAP son aproximados y se basan en variables como los efectos térmicos, la sobrepresión y la lluvia radiactiva.

La base aérea no es precisamente pequeña, añade el experto, y en lo que es la propia base residen pocas personas. De ahí, explica, que los números sean tan bajos —y eso a pesar de que los cálculos contemplan que la bomba sería un 25% más poderosa que la de Hiroshima—. La lluvia radioactiva se extendería hacia el noreste y pasaría por las prefecturas de Saitama y de Ibaraki. En principio, no alcanzaría Tokio.

Y no solo Yokota

La mayor parte del Gobierno japonés se encuentra en el distrito de Kasumigaseki, en Tokio. Lanzar un ataque sobre esa zona mataría a 24.290 personas y dejaría 90.780 heridos.

Lea más: Corea del Norte revela contra quién apuntan sus armas

"Una nube radioactiva se extendería de nuevo hacia el noreste y sería letal", hasta llegar a la Estación de Asakusa, situada bastante lejos de la capital japonesa. Se tendría que evacuar a toda la población japonesa desde Ibaraki hasta la costa.

© REUTERS/ Issei Kato Japón estudia las posibilidades de una guerra a gran escala en Corea

Sin embargo, para Mizokami el peor escenario sería aquel en el que el ataque cayese sobre el centro administrativo de Shinjuku, donde, además, está ubicado el Ministerio de Defensa nipón. Un misil nuclear norcoreano acabaría con las vidas de 56.400 personas y dejaría 128.310 heridos. La nube radioactiva "sería lo más devastador de todo" y se extendería "por las áreas más densamente pobladas" de Tokio.

Mil factores a tener en cuenta

Una vez más, los números que se desprenden de NUKEMAP son aproximados, y se debe tener en cuenta la infraestructura urbana. Sobre todo en el caso de Tokio, donde la densidad de edificios es impresionante; un factor que podría reducir el número de víctimas. También jugaría un papel determinante la enorme red de transporte subterránea de la ciudad. Lo túneles podrían albergar a muchísima gente y acabar funcionando como escudos si las autoridades japonesas avisasen del ataque con suficiente antelación.

"Los misiles de Corea del Norte también se toparían con las defensas antimisiles de Japón, consistentes en interceptores SM-3, montados sobre destructores Aegis, y en el sistema de misiles Patriot PAC-3. Sin embargo, a medida que el arsenal de armas de Corea del Norte crece, también lo harán la posibilidades de que la capital de su histórico enemigo acabe siendo el blanco de esos misiles", advierte Mizokami.

© REUTERS/ Kim Hong-Ji Japón destaca avances en el programa nuclear de Corea del Norte

Lo que sí que está claro, añade, es que el ataque nuclear norcoreano mataría a decenas de miles de personas, causaría otros tantos heridos y problemas salud a millones durante décadas. Un aviso de lo acuciante que resulta atajar el problema coreano.

Mientras tanto, EEUU anunció el 23 de febrero una nueva batería de restricciones para contrarrestar el programa nuclear y de misiles de Corea del Norte. Las sanciones se extenderán a 27 empresas navieras y de transporte, 28 embarcaciones y a una persona física. Una representante de la Administración de EEUU dijo a los medios que se trata de las sanciones "más severas jamás impuestas a Corea del Norte".

Lea más: Japón se prepara ante un posible ataque de Corea del Norte