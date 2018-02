Duterte compara el sexo con preservativo con comer bombones sin quitarles el envoltorio

Utilizar condones durante el sexo es igual que comer bombones con el envoltorio puesto. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, hizo esta comparación durante una discusión dedicada al control de la natalidad en Filipinas. Y no dejó a nadie indiferente.

"Las pastillas son gratuitas. No usen condones porque [el sexo] no es igual de bueno" declaró el mandatario filipino, citado por la cadena CNN Philippines. Tras ponerse un bombón en la boca sin quitarle el envoltorio, Duterte agregó: "Coman eso. No le quiten el envoltorio. Es igual que un condón".

Además, el polémico mandatario reconoció que el crecimiento demográfico tiene que ser detenido, pero sugirió que, para conseguir este objetivo, hay que utilizar otros métodos, como el uso de pastillas, dispositivos intrauterinos e inyecciones.

El líder filipino pronunció estas declaraciones después de que el Departamento de Salud de Filipinas publicara un informe en el que había registrado el aumento de los casos vinculados con el contagio del VIH.

En los últimos 10 años, el número de personas contagiadas por el virus aumentó en más de un 3.000%.

La organización internacional Human Rights Watch ha advertido en relación a las últimas declaraciones de Duterte que es irresponsable minimizar la importancia de los preservativos. Hay que tener en cuenta que las Filipinas están experimentando el mayor crecimiento endémico del VIH en la región Asia Pacífico.

"En vez de criticar el uso de condones como inhibidores de placer, Duterte tendría que emprender acciones valiosas para proteger la salud de los filipinos, apoyar urgentemente los cambios en la política para ampliar la accesibilidad y el uso de condones en las Filipinas".