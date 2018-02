El líder opositor de las Maldivas recibe un balde de agua fría en la India

MOSCÚ (Sputnik) — Fuentes del Ministerio de Defensa indio citadas por el diario The Indian Express negaron que la titular de esta cartera, Nirmala Sitharaman, abordara la crisis en las Maldivas con el expresidente de esta república insular y hoy líder opositor en el exilio, Mohamed Nasheed, quien había instado a Nueva Delhi a intervenir.

Este "balde de agua fría" para Nasheed, según el periódico, cayó después de que el opositor exiliado en Colombo publicara en Twitter una foto junto a la ministra con la inscripción siguiente: "Un placer entrevistarme con la titular de Defensa india Nirmala Sitharaman e informarla sobre la situación en las Maldivas".

© AFP 2018/ Kimimasa Mayama Presidente de las Maldivas denuncia complot contra su Gobierno

Fuentes de Defensa en Nueva Delhi aclararon a The Indian Express que había sido "un encuentro accidental, no programado, paralelo a una función organizada en Bangalore" y que "no hubo discusión sobre la situación en las Maldivas".

Según estos funcionarios, que calificaron de "innecesaria" la publicación de Nasheed en las redes sociales, el expresidente también estaba invitado al evento y, cuando se acercó a la ministra, "solo hubo un intercambio de cortesías".

El estado de excepción en las Maldivas, decretado por el presidente Abdulla Yameen el 5 de febrero por un plazo de 15 días, fue prolongado el martes por 30 días más, a pesar de que los diputados de los partidos de oposición boicotearon la reunión parlamentaria que aprobó esa decisión.