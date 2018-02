Llega a la final de un concurso de belleza sin que nadie sepa su secreto (fotos)

"Entre mis amigos y yo surgió una disputa sobre la belleza. Y entonces decidí tomar parte en esta competición. Yo mismo siempre he abogado por la belleza natural. Ahora, se puede ver que muchas chicas tienen el mismo tipo, todas se arreglan y se visten igual, y piensan que si siguen las tendencias, son hermosas, yo no lo creo", afirma Diaguilev.

El joven kazajo considera que antes las muchachas eran más naturales y femeninas y piensa que son estas cualidades las que deben promoverse y no sólo el exterior.

"En un principio, recibí alrededor de 4.000 votos de todo Kazajistán y llegué a la fase final. Cuando me di cuenta de que las cosas habían ido demasiado lejos, decidí exponer la verdad sobre Arina Alieva", relata.

Diaguilev reafirma la importancia de la belleza interior, la plenitud y la salud individual, que es lo que hace a una persona verdaderamente hermosa.

"Me sorprendió gratamente la reacción de los kazajos, el hecho de que muchos han apoyado mi acción. No llamo a hacer trampa o a vestirse de chicas, sino que quiero llamar la atención de la sociedad sobre el hecho de que más importante que cumplir un estándar de belleza es la naturalidad y la individualidad. Lo hermoso y lo de moda no es lo que te muestran, sino lo adecuado para cada uno", resumió el modelo.

Después de su voluntaria revelación, 'Arina Alieva' fue descalificada por decisión del Comité Organizador del concurso Miss Virtual Kazajistán 2018, por dar información inexacta sobre sí misma.

En cuanto a Ilai Diaguilev, continúa viviendo y trabajando en Almaty, donde participa en desfiles y sesiones de fotos como modelo, junto a su equipo creativo.