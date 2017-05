Pekín pide a Tokio moderación en los comentarios sobre el mar del Sur de China

"Esperamos de Japón cautela en las declaraciones y las acciones relacionadas con el mar del Sur de China y un papel constructivo en la solución de las disputas entre los países de la región", cita el Ministerio de Exteriores chino a Yang Jiechi, antiguo canciller y, hoy en día, miembro del Consejo de Estado y copresidente de la cuarta ronda del diálogo político que China y Japón celebraron en Tokio.

El diplomático chino señaló que la confianza recíproca es la principal garantía de un avance sostenible y saludable de los vínculos entre los Estados y expresó la esperanza de que Japón "salga al encuentro de China y haga un esfuerzo por establecer la mutua confianza política en las nuevas condiciones y reencauzar las relaciones bilaterales hacia un desarrollo normal".

Tokio, que mantiene con Pekín un litigio sobre las islas Senkaku (Diaoyu) —un archipiélago bajo administración japonesa en el mar Oriental de China— hace de vez en cuando comentarios acerca de las disputas en el mar del Sur de China, lo que molesta a su vecino.

Pekín reclama el derecho a construir instalaciones militares en el archipiélago Spratly (Nansha, en chino), un centenar de islotes y arrecifes esparcidos en un área de más de 400.000 kilómetros cuadrados en el mar del Sur de China.

© AP Photo/ Xinhua Buques de China patrullan las islas disputadas con Japón

El archipiélago es objeto de disputa entre China, Filipinas, Malasia, Taiwán y Vietnam que han ocupado algunas islas y reclaman partes o la totalidad de este territorio.

También Brunéi ha ocupado algunos arrecifes del archipiélago, sin reclamarlos formalmente.

La Corte de Arbitraje Internacional de La Haya dictaminó en julio de 2016, a petición de Filipinas, que no existe una base legal para las reclamaciones que presenta Pekín en la zona marítima comprendida dentro de "la línea de nueve puntos" en el mar del Sur de China.

Además dispuso que Spratly no son islas y no conforman una zona económica exclusiva, pero China respondió que no reconoce y no acepta ese dictamen de La Haya.

