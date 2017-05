Filipinas, ¿habrá o no habrá una guerra con China?

Sputnik habló con expertos sobre las recientes declaraciones del presidente filipino, Rodrigo Duterte, acerca de su enfoque en las relaciones con Pekín.

Filipinas seguirá con las negociaciones con Pekín acerca de los territorios en disputa en el mar de China Meridional "cuando llegue el momento adecuado". Entretanto por ahora "todos tienen que calmarse", dijo el líder filipino.

Duterte aclaró que habrá una carnicería en caso de que Filipinas entre en una guerra contra China a causa del litigio en el mar de China Meridional. El dirigente explicó que su país no dispone ni de misiles de cruceros, ni de bombas para atacar a China.

El experto en relaciones internacionales Alexéi Fenenko, explicó que el conflicto mencionado por el presidente Duterte sí es posible.

"El conflicto puede comenzar si los estadounidenses empujan a Filipinas y Vietnam a una guerra contra China. En Filipinas en particular muchos temen que Estados Unidos los meta como vanguardia en una guerra con China", indicó.

Filipinas está preocupada con este escenario porque ve que Estados Unidos a lo largo de los últimos años sigue con su política exterior agresiva.

En una entrevista a los medios rusos, el presidente Duterte calificó al presidente estadounidense, Donald Trump, como su amigo, sin embargo aclaró que cambió el rumbo proestadounidense de su país. El líder filipino dijo que anteriormente el país seguía la política de EEUU y en la actualidad desarrolla su alianza con China, los países de ASEAN y Rusia.

Duterte mencionó que Estados Unidos protegería a Filipinas en caso de un conflicto armado. Estos dos países tienen un acuerdo militar que estipula que en caso de que cualquiera de las partes se someta a un ataque, deben protegerse uno a otro.

No obstante, el presidente filipino no hizo ninguna mención de este trato. Y esto se explica con que Washington no apoyaría a Manila en una guerra contra Pekín, opina la experta del Instituto de Estudios Orientales, Daria Panárina.

"Creo que lo entienden perfectamente. No pueden estar seguros de que EEUU los proteja", agregó.

La experta aclaró que de todos modos todas las partes quieren mantener el equilibrio a través de medidas pacíficas.

