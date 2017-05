Pyongyang pone frente a Seúl 'fotos satelitales' del THAAD

La televisión estatal de Corea del Norte emitió dos imágenes que muestran lo que fue descrito como componentes del escudo antimisiles THAAD. La cadena insiste en que están instalados en un campo de golf en el condado de Seongju, en la parte central de la República de Corea.

"Las imágenes por satélite muestran que el sistema de defensa antimisiles THAAD está actualmente desplegado cerca de la cresta norte de un campo de golf en Seongju, mientras que el radar de banda X y otros equipos auxiliares están instalados cerca de la cresta occidental", se comentó durante la transmisión.

Según la agencia Yonhap, esta medida está destinada a justificar la recolección de los datos sobre la actividad de Seúl por parte de la inteligencia norcoreana. No obstante, la RPDC nunca ha aclarado cómo consiguió las imágenes.

DPRK TV's satellite imagery of alleged THAAD deployment at Lotte's Seongju Golf Course: 128.222908°, 36.051326°. https://t.co/WuWMfranap pic.twitter.com/d5KekOP272