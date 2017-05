"El control de EEUU sobre los puertos rusos será tomado como una declaración de guerra"

El documento, aprobado ya por el Congreso y que forma parte de las acciones de EEUU contra Corea del Norte, prevé el control de los puertos rusos en el Lejano Oriente.

Todavía deberá pasar por el Senado y, posteriormente, ser firmado por el presidente.

El objetivo principal de este proyecto de ley es garantizar la supervisión de la ejecución de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que limitan el comercio entre Corea del Norte y otros países. La decisión del Consejo de Seguridad prohíbe la entrada al país asiático de armas, aviación, misiles nucleares y otras tecnologías.

"Espero que este proyecto de ley no vea nunca la luz porque su implementación creará un escenario en el que la Armada de Estados Unidos podrá realizar inspecciones forzadas de todo tipo. No me cabe en la cabeza, equivaldría a una declaración de guerra", explicó Kosachev.

De acuerdo con el senador, "este documento, al igual que muchísimos otros que 'se sacan de la manga' en el Congreso, no respeta el derecho internacional".

"Ni un solo país y ni una sola organización internacional, y mucho menos la ONU, ha autorizado a EEUU a garantizar la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad", subrayó.

© REUTERS/ Tom Tonthat Sin precedentes: EEUU planea enviar tres portaviones a las costas de Corea del Sur

Kosachev consideró que "en las maniobras actuales" de los legisladores estadounidenses "no hay nada nuevo".

Los estadounidenses "continúan demostrando con mentiras y medias tintas que anteponen la ley norteamericana a la internacional" lo cual "representa una gran amenaza para el derecho internacional y para los problemas de las relaciones internacionales", concluyó el político.

