Líder de la carrera presidencial en Corea del Sur no descarta reunirse con Kim Jong-un

Moon reveló en una entrevista con el periódico The Wasington Post que en caso de ser elegido necesitará primero "celebrar una reunión con el presidente (estadounidense, Donald) Trump, para examinar a fondo el asunto (de Corea del Norte) y lograr un acuerdo con él sobre las medidas para frenar el programa nuclear" de Pyongyang.

Con este acuerdo, señaló, "podremos, por un lado, ejercer presión sobre Pyongyang e intentar convencer a Corea del Norte (que renuncie a su programa armamentista), y por otro lado, buscar la cooperación con China" para resolver el problema nuclear.

"En este proceso yo podría sentarme a la mesa de diálogo con Kim Jong-un, pero no me reuniré con él solo por reunirnos, me encontraré con Kim Jong-un cuando se garanticen los prerrequisitos para resolver el problema nuclear", dijo.

El aspirante a la presidencia surcoreana calificó de "pragmático" el enfoque de la administración estadounidense hacia la solución de la crisis norcoreana.

Al mismo tiempo subrayó que Seúl no debe "mantenerse al margen y observar a China y EEUU discutiendo", sino tomar la iniciativa en este proceso.

Al comentar el despliegue de sistemas antimisiles estadounidenses THAAD en el territorio sucrcoreano, Moon instó al Gobierno actual a esperar el fin de las elecciones en Corea del Sur antes de implementar los acuerdos con Washington.

Las presidenciales anticipadas en Corea del Norte, convocadas tras la destitución de la presidenta Park Geun-hye, están previstas para el próximo 9 de mayo.

Según los datos de una encuesta publicada este miércoles por Yonhap, el candidato Moon aventaja a su principal rival del Partido Popular, Ahn Cheol-soo, con el 20% de los apoyos.

