Surcoreanos, dispuestos a luchar 'hasta la muerte' contra el sistema antimisiles de EEUU

Los manifestantes han atacado partes del sistema antimisiles con ayuda de piedras, botellas y sillas. Además, intentaron cerrar las vías de entrada hacia el lugar de construcción del THAAD, aunque fueron detenidos por la policía, informan medios locales.

Kim Wonmyeong, representante de los budistas Won, quien participó en las protestas en la región de Seongju-gun, donde será ubicado el sistema THAAD , reveló a Sputnik que las protestas se han repetido por varias semanas, pero en los últimos días la fuerza policial ha aumentado de manera desmedida.

En el último acto de protesta, los habitantes fueron aislados todo el día por un enorme contingente policial y varias decenas de automóviles. Además, la Policía detuvo al director del Comité Extraordinario de Resistencia contra el THAAD.

"No podemos permitir esto", señaló, sin poder contener su rabia, Kim Wonmyeong.

"Yo vivo en este lugar, cada día me siento intranquilo e impotente, y estoy completamente seguro de que nuestros políticos no podrán salvar a los habitantes del país de THAAD. Me veo obligado a ver cómo a la gente se le agota la fuerza. Pero lo hemos prometido. Nosotros vamos a luchar por nuestra 'tierra sagrada' hasta la muerte", concluyó.

El inicio del despliegue del sistema antimisiles estadounidense THAAD se produjo el 6 de marzo, el mismo día que Corea del Norte disparó cuatro misiles balísticos, tres de los cuales cayeron en la zona económica exclusiva de Japón.

​Tanto Washington como Seúl afirmaron que el THAAD solo pretende contrarrestar la amenaza norcoreana; sin embargo, Pekín y Moscú sospechan que EEUU busca monitorear sus defensas.

Busca en Facebook a SputnikMundo y descubre las noticias más importantes. Dale a "me gusta" y compártelo con tus amigos. Ayúdanos a contar lo que otros callan.