El estilo norcoreano en toda su diversidad (fotos)

El reportero finlandés Mika Makelainen, que pasó una semana en Corea del Norte junto con algunos colegas extranjeros, ha compartido en su cuenta de Twitter varias fotos sorprendentes sobre la vida en el hermético país.

Así, quienes acuden a las peluquerías de Corea del Norte pueden elegir solo entre 15 peinados masculinos y femeninos diferentes, relata el periodista finlandés.

Equality in North Korea: Both sexes have 15 approved haircut models. You can forget about dyeing your hair though. #ylemaailmalla #pyongyang pic.twitter.com/U9CoYwLgt0 — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 г.

North Korean men can choose between 15 approved haircut styles. I had the most popular one — and it's not like Kim Jong Un. #ylemaailmalla pic.twitter.com/BvDCrgqg7R — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 14 апреля 2017 г.

​​Curiosamente, Makelainen pudo comprar Coca-Cola durante su estancia. Al mismo tiempo, señaló que el acceso a internet es un servicio muy caro en el país asiático.

Myth busting in North Korea: You can even buy Coca-Cola here, for USD 1.5 per can at Munsu Waterpark. Bottled in Denmark. #ylemaailmalla pic.twitter.com/pw1C8nsR6H — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 г.

Part of the modern cityscape of #Pyongyang — not much traffic, but otherwise the futuristic scene could be from anywhere. #ylemaailmalla pic.twitter.com/yScnNHfS55 — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 г.

​​There goes another 500 euros to Koryolink (North Korea) for what is probably the most expensive mobile internet in the world. #ylemaailmalla pic.twitter.com/AEINzvotWm

— Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 15 апреля 2017 г.

​En su página mostró una de las piscinas locales. Además, probó la cerveza norcoreana, que los turistas suelen catalogar como buena.

Tonight it was finally time for a Taedonggang beer, the best beer in North Korea. #ylemaailmalla pic.twitter.com/wQFb0h3AyW — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 г.

​As you can see, nervous and panicked people in Pyongyang are ducking for cover today and busy preparing for the worst. #ylemaailmalla pic.twitter.com/GbpD8RjVRc

— Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 16 апреля 2017 г.

​El reportero abandonó el país con la aerolínea norcoreana Air Koryo. Tras el retraso en Pyongyang, finalmente embarcó en el avión y regresó a Pekín.

Good news: Flightradar24 confirms that Air Koryo JS151 is finally on its way from Pyongyang to Beijing, after a long delay. #ylemaailmalla pic.twitter.com/mZ7sVLIYoX — Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 17 апреля 2017 г.

​#Pyongyang Airport had a very sloppy security check. They didn't care about laptops, water bottles etc. Ready to board. #ylemaailmalla pic.twitter.com/txhOtoTp48

— Mika Mäkeläinen (@Mikareport) 18 апреля 2017 г.

​Makelainen, que trabaja para el periódico finlandés Yle News, llegó a Pyongyang la segunda semana de abril como parte de un grupo de periodistas extranjeros. El colectivo de reporteros había sido invitado a seguir de cerca la fiesta nacional más importante.

El 15 de abril, Corea del Norte conmemoró el 105º aniversario del fundador y exlíder del país, Kim Il-sung. El acto oficial se conoce como 'Día del Sol'. Las celebraciones incluyeron también un desfile militar.

​

