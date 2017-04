Trump comenta el problema nuclear coreano: "Espero que todo se resuelva por vía negociada"

"No me gusta hablar de lo que hago o pienso hacer, no haré como otras administraciones que anunciaban 'lo haremos en el transcurso de cuatro semanas', pero espero que todo se resuelva por vía negociada", dijo el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista con el canal de televisión Fox News.

También afirmó que Pyongyang salió ganador frente al expresidente Barack Obama.

Preguntado qué hará EEUU si Corea del Norte vuelve a lanzar un cohete, respondió: "Ya veremos".

La situación en la península de Corea volvió a gravarse aún a principios de 2016, cuando Pyongyang realizó un ensayo nuclear y posteriormente lanzó un misil balístico con satélite.

En septiembre de 2016 Corea del Norte llevó a cabo otra prueba nuclear y además efectuó una veintena de ensayos de misiles a lo largo del año.

El pasado 6 de marzo Pyongyang lanzó cuatro misiles balísticos que cayeron en la zona económica exclusiva de Japón.

Al día siguiente el Mando del contingente de EEUU en la República de Corea comunicó haber iniciado el despliegue del sistema antimisiles THAAD en el territorio surcoreano pese a las objeciones de Rusia y China.

La situación se agudizó sobre todo tras la aproximación a la península de Corea de un grupo naval estadounidense encabezado por el portaviones USS Carl Vinson.

