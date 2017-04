Asesor de Trump: el presidente pondrá fin a la amenaza norcoreana

"Aunque no está claro y no queremos telegrafiar en modo alguno cómo responderemos a ciertos incidentes, está claro que el presidente está decidido a no permitir que este tipo de capacidad amenace a los Estados Unidos", dijo McMaster en una entrevista con el canal de televisión ABC News.

El general añadió que "nuestro presidente tomará medidas que sean del mejor interés del pueblo estadounidense".

Para el asesor de Trump, "hay un consenso internacional ahora, incluyendo a los líderes de China, de que esta situación simplemente no puede continuar".

"El presidente ha dejado claro que no aceptará que Estados Unidos y sus aliados y socios en la región que se vean amenazados por este régimen hostil con armas nucleares", dijo el general desde Kabul.

McMaster hizo esta declaración apenas horas después de que Pyongyang intentara realizar un nuevo lanzamiento balístico.

Desde 2006 Corea del Norte realizó cinco ensayos nucleares y múltiples lanzamientos de misiles balísticos desoyendo la prohibición de la ONU.

El 14 de abril, el régimen norcoreano amenazó con lanzar ataques preventivos contra las bases militares estadounidenses en Corea del Sur, Japón y en el territorio de EEUU en caso de una provocación.

