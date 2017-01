Nunca es tarde: la experiencia de una escuela para abuelas en la India (vídeo)

Aajibaichi Shala es el nombre de esta escuela que forma a mujeres indias de entre 60 y 90 años. El centro abrió sus puertas el 8 de marzo del año pasado, coincidiendo con la celebración del día de la mujer en el distrito de Thane, en el estado indio de Maharashtra.

Sitabai Deshmuk es la más veterana de la clase, a sus 90 años afirma que "Nunca, en mi larga vida, pensé que pudiera tener la oportunidad de ir al colegio".

"Cuando era joven, mi familia era pobre y las chicas no teníamos la oportunidad de ir al colegio. He tenido una nueva vida durante el último año", añade, en declaraciones a The Hindustan Times.

Su nieta de 8 años, Anushka, explica que ayuda a su abuela a hacer los deberes "Nos lo pasamos bien estudiando juntas".

El profesor Yogendra Bangar, uno de los impulsores de la iniciativa, afirma que la idea surgió cuando "una de las abuelas me dijo que le hubiera gustado poder leer por lo menos los libros sagrados. Es entonces cuando sentí que tenía que hacer esto".

Fue él mismo quien levantó el aula donde empezaron a impartirse las clases con la ayuda de organizaciones benéficas indias, aunque Bangar corrió con los gastos para el material que usan las abuelas en clase.

"No acepto donaciones. No cuesta mucho y para mí es como si fuera mi bebé y debo estar pendiente de ello", explica.

"Además, soy profesor y este es mi deber", añade.

Shital es la maestra de esta clase tan especial y afirma que se sintió "muy feliz" cuando Bangar le ofreció hacerse cargo de la educación del grupo.

"Les enseño cómo escribir sus nombres, a leer en maratí [lengua regional del estado de Maharashtra] y a multiplicar". Además, la suegra de Shital es también su alumna, según informa el medio.

Las abuelas, ataviadas con sus saris de color rosa a forma de uniforme escolar, seguirán estudiando, ahora en un nuevo emplazamiento, en una escuela a la que también acuden niños llamada Phangane zilla parishad School.