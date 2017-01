Una joven bailarina estadounidense 'plus size', sensación de las redes sociales (fotos, vídeos)

A sus 15 años, la novata de Delaware se ha convertido en una sensación en las redes sociales tras publicar un vídeo en el cual ejecuta de manera impecable 11 fouettés —movimientos del ballet clásico donde la pierna que trabaja se estira y recoge durante los giros—.

turning monday¿ #ballet#turn#balletdancer#dancer#foutte Видео опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 21 2016 в 4:02 PST

La grabación ya ha sido vista por casi 100.000 personas y la cuenta de Instagram de Lizzy tiene cerca de 27.500 seguidores, los cuales la califican de "un ejemplo de superación para chicas con obesidad".

Muchas personas dejaron comentarios a las publicaciones de Lizzy diciéndole que estaban muy impresionadas por sus habilidades.

nutcracker week day 4 (yesterday) // although my costume showed my bottom the whole time, i'm very lucky to be in flowers this year💘 Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Дек 2 2016 в 3:32 PST

"Me gusta que me digan que soy una inspiración para la gente de todos los tamaños. Me hace sentir mejor acerca de sí misma y de lo que hago", compartió la chica con Daily Mail.

day one of nutcracker week💃🏽 Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 28 2016 в 12:29 PST

La bailarina, quien también es amante del jazz y la danza de claqué, se entrena cuatro días a la semana y en diciembre pasado participó en una producción local del Cascanueces.

congrats on your choreography showcase💕 happy to call you my friends😘 Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 18 2016 в 4:01 PST

Asimismo, Lizzy admitió que está intentando adelgazar, aunque se da cuenta de que no será una tarea fácil.

although you can only see half of my face, the rest of the pose is pretty cool Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Ноя 5 2016 в 1:14 PDT

"No importa cuánto peso. La única cosa que importa es mi amor por la danza. Pero estoy tratando de perder peso. Eso me hará mejor bailarina y tendré mejor salud", dijo.

demented 🐮 coming to steal yo man #tadacostumeweek2k16 Видео опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Окт 24 2016 в 4:02 PDT

Cuando se le preguntó qué consejo daría a una joven que está a punto de dejar de perseguir sus sueños debido a su sobrepeso, Lizzy destacó que "los estereotipos están hechos para ser rotos".

last day in the happiest place on earth😩 Фото опубликовано Lizzy 🤘🏼 (@lizzy.dances) Сен 16 2016 в 9:10 PDT

"Tendrás que trabajar el doble para obtener lo que tienen los demás, pero valdrá la pena a largo plazo cuando demuestras a los enemigos que se habían equivocado acerca de ti", apuntó.